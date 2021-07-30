سبب تراجع أداء سعود عبدالحميد في طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

تعرض نجم نادي الاتحاد، سعود عبدالحميد لانتقادات قوية بسبب تراجع مستواه خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

سبب تراجع مستوى سعود عبدالحميد في الأولمبياد

ودافع المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي عن النجم الاتحادي، قائلًا: “الابن سعود عبدالحميد لاعب صاعد طرحت الثقة به من مدربين كبار في الاتحاد والمنتخب الأولمبي والأول”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سعود لم يظهر بمستواه الفني الرفيع الذي عرف عنه في طوكيو، وأعتقد بأن ظروف تجديد عقده “المعقدة” استنزفته فكريًا وجعلته يكون شارد الذهن، لكنه سيعود لنجوميته”.

ولم يظهر سعود عبدالحميد بالمستوى المتوقع مع المنتخب السعودي خاصة في مباراتي كوت ديفوار والبرازيل، ولكنه قدم أداء جيدًا ضد ألمانيا وصنع الهدف الثاني، إلا أنه تعرض لهجوم كبير من بعض الرياضيين والجماهير.

سعود يجذب الأنظار

ودخل سعود عبدالحميد صاحب الـ21 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحظى سعود باهتمام من أكثر من نادٍ سعودي، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة ولا زال صغيرًا في السن، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي الراغب في تدعيم دفاعه، فيما أكدت تقارير مؤخرًا اهتمام الهلال والنصر بضمه.

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