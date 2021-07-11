سبب يدفع الهلال للتراجع عن ضم حارس أجنبي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال قد يتراجع عن طلبه وهو التعاقد مع حارس أجنبي للفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مدرب الهلال يتراجع عن الفكرة

وذكرت تقارير أن جارديم تراجع عن الفكرة حيث سيُكمل الموسم المقبل بالحراس المحليين مع الاعتماد على الحراس الصاعدين.

ضم لاعب أجنبي ب خط الوسط أو مركز صانع اللعب

ويأتي ذلك في ظل رغبة جارديم دعم مراكز أخرى بالفريق الأول بلاعبين أجانب بدلًا من ضم حارس أجنبي، حيث يرغب المدرب البرتغالي في ضم لاعب أجنبي في مركز خط الوسط المدافع أو صانع الألعاب تحسبًا لرحيل الكولومبي جوستافو كويلار أو الإيطالي سيباستيان جيوفنكو.

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل قال أول أمس في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: إن جارديم طلب من إدارة الهلال حسب معلوماته ومصادره، التعاقد مع حارس أجنبي ليكون الحارس الأساسي للفريق الكروي الأول كون الحراس الحاليين لا يناسبون أهداف المدرب البرتغالي في الموسم المقبل.

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