سجناء في الهند يتمكنون من الفرار باستخدام الملح والشطة !

المواطن- متابعة

تمكن 7 سجناء من الهروب من أحد سجون الهند باستخدام الشطة الحارة والملح، في واحدة من أشد محاولات الهروب من السجن غرابة، بحسب موقع صحيفة إنديا توداي.

تنفيذ الخطة

وقال مفتش بالشرطة إن الحراس ذهبوا لتقديم الغذاء للسجناء فألقى السجناء الشطة الحارة والملح في أعين الحراس، الأمر الذي أصابهم بألم شديد مع الدموع وأيضًا فقدان التركيز.

وبعد ذلك، سرق السجناء هاتفًا محمولًا من أحد الحراس وتمكنوا بعدها من الهروب؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية DPA.

البحث جارٍ عن السجناء الفارين

وأخفى السجناء الشطة الحارة في زنازينهم المشتركة قبل الفرار؛ وقد أفادت التقارير بأن البحث عن السجناء الفارين لا يزال جاريًا، وقد قال أحد المفتشين إنه من المحتمل أن تتمكن الشرطة قريبًا من إلقاء القبض عليهم مرة أخرى.

ويأتي ذلك تزامنًا مع فرض الهند للإغلاق في الوقت الراهن بين الساعة 3 مساءً و5 صباحًا في المنطقة التي وقع بها الحادث بولاية أروناتشال براديش.

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