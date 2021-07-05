سعود بن نايف يؤكد أهمية غرفة الشرقية في دعم الاقتصاد

المواطن - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار يرافقه رؤساء اللجان من مرشحي غرفة الشرقية في مجلس الغرف السعودية.

تميز وريادة غرفة الشرقية

وأكد سموه على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به غرفة الشرقية في دعم قطاع الأعمال بالمنطقة وتميز أعضائها مما أهلها للحصول على رئاسة لجان مهمة في مجلس الغرف السعودية وهذا يُحملهم مسؤولية كبيرة للاستمرار في هذا التميز وخدمة المنطقة بشكل خاص والاقتصاد السعودي بشكل عام.

دعم أمير الشرقية

ورفع العمار شكره لسموه الكريم على ما تلقاه الغرفة من دعم ومتابعة من سموه مؤكدًا حرص الغرفة على القيام بدورها في خدمة القطاع التجاري في المنطقة وعلى مستوى المملكة من خلال لجان مجلس الغرف السعودية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة