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سعود بن نايف يؤكد أهمية غرفة الشرقية في دعم الاقتصاد
خلال استقباله رئيس مجلس الإدارة ورؤساء اللجان

سعود بن نايف يؤكد أهمية غرفة الشرقية في دعم الاقتصاد

2021/07/05
الساعة 2:28 مساءً
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سعود بن نايف يؤكد أهمية غرفة الشرقية في دعم الاقتصاد
المواطن - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار يرافقه رؤساء اللجان من مرشحي غرفة الشرقية في مجلس الغرف السعودية.

غرفة الشرقية

 

تميز وريادة غرفة الشرقية

وأكد سموه على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به غرفة الشرقية في دعم قطاع الأعمال بالمنطقة وتميز أعضائها مما أهلها للحصول على رئاسة لجان مهمة في مجلس الغرف السعودية وهذا يُحملهم مسؤولية كبيرة للاستمرار في هذا التميز وخدمة المنطقة بشكل خاص والاقتصاد السعودي بشكل عام.

غرفة الشرقية

 

دعم أمير الشرقية

ورفع العمار شكره لسموه الكريم على ما تلقاه الغرفة من دعم ومتابعة من سموه مؤكدًا حرص الغرفة على القيام بدورها في خدمة القطاع التجاري في المنطقة وعلى مستوى المملكة من خلال لجان مجلس الغرف السعودية.

غرفة الشرقية غرفة الشرقية


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