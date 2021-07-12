سلطان عمان: مدينة نيوم سيكون لها مكانة اقتصادية على مستوى العالم

المواطن - الرياض

أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق، أن مدينة نيوم سيكون لها مكانة اقتصادية على مستوى العالم.

جلسة مباحثات:

وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مأدبة غداء تكريمًا لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.

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