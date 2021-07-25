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شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام
وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية

شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام

2021/07/25
الساعة 9:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام
المواطن - واس

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, أول فوج من المعتمرين بعد عودة العمرة عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين.

شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام - المواطن

تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي

وهيأت الرئاسة مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.

وتأتي هذه الجهود تحقيقا لتوجيهات القيادة الرشيدة- حفظها الله – في العناية والحرص الكامل بضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، في أجواء مليئة بالطمأنينة والروحانية والسكينة.

شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام - المواطن شؤون الحرمين تستقبل المعتمرين عقب الانتهاء من موسم حج هذا العام - المواطن


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