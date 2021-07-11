شاهد .. استقبال أسطوري لـ منتخب الأرجنتين في بوينوس آيريس

المواطن - محمد سمعه

استقبل جمهور الأرجنتين لاعبي منتخب بلاده الأول لـ كرة القدم بعد وصولهم صباح اليوم الأحد إلى العاصمة بوينوس آيريس بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا فجر اليوم على حساب منتخب البرازيل.

منتخب الأرجنتين يُتوج بعد غياب 28 عامًا

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة TYC Sports الأرجنتينية عبر “تويتر” مقطع فيديو ومجموعة من صور وصول بعثة منتخب راقصي التانجو إلى بلدهم، حيث تم استقبالهم استقبال الأبطال، بعد الفوز على الغريم التقليدي منتخب البرازيل في أرض الأخير بهدف دون مقابل وتحقيق لقب كوبا أمريكا بعد غياب دام 28 عامًا منذ التتويج الأخير به في عام 1993.

وفي وقت سابق، كشف المدرب ليونيل سكالوني مدرب راقصي التانجو، مفاجأة مدوية عن ليونيل ميسي الذي خاض الـ90 دقيقة كاملة أمام البرازيل.

ميسي لعب مصابًا من أجل بلاده

وأكد سكالوني أن ميسي خاض مباراة البرازيل وهو يعاني من إصابة كما أضاف أن اللاعب لم يكن في أفضل حالاته، لكن لا يُمكن الاستغناء عنه.

ولم يكشف مدرب بطل كوبا أمريكا عن تفاصيل إصابة ميسي لكنه أكد أن اللاعب تحامل على نفسه للمساهمة في تتويج بلاده باللقب.

جدير بالذكر أن اللاعب أنخل دي ماريا كان هو من أحرز هدف الفوز لـ منتخب الأرجنتين، بالدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

ونجح ميسي في كسر سلسلة من عدم التفوق الذي لازمه في النهائيات مع منتخب بلاده، حيث قاد بلاده للفوز بلقب كوبا أمريكا نسخة 2020، بعد خسارة المباراة النهائية مرتين عامي 2015 و 2016 في البطولة ذاتها، بالإضافة لـ خسارة نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل أمام ألمانيا.

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