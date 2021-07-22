شاهد.. تروية تغرق شوارع المنطقة المركزية بجازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

شهدت منطقة جازان ومحافظاتها، مساء الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة، وذلك ضمن الحالة المطرية المسماة “تروية”.

ووثقت عدسة “المواطن”، هطول أمطار غزيرة، ثاني أيام عيد الأضحى، على منطقة جازان ومحافظاتها، والتي أدت إلى غرق العديد من شوارع وطرق المنطقة المركزية بكورنيش جازان، وتحولت إلى بحيرات وبِرَك لمياه الأمطار بكميات كبيرة.

وحاصرت المياه المحال التجارية وأغرقت عددًا منها، وأعاقت حركة المارة والسيارات، وخصوصًا الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية ودوار الكورنيش الواقع بجوار مكتبة جرير.

حادثة تتكرر عند هطول الأمطار:

وأدى هطول الأمطار الغزيرة التي استمرت عدة ساعات إلى غرق دوار الكورنيش وعدد من طرقات المنطقة المركزية بمدينة جازان، حيث تحولت المنطقة المحيطة بالدوار إلى بحيرة كبيرة؛ مما تسبب في إعاقة حركة مرور السيارات بالطرق المؤدية إلى الدوار.

وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى؛ فهي تتكرر عند هطول الأمطار الغزيرة، وتكشف مدى سوء واقع تصريف مياه الأمطار في عدد من شوارع مدينة جازان، ورصدتها عدسة “المواطن” خلال الشهور الماضية، وكان آخرها قبل 7 أشهر، في ظل العجز عن إيجاد حلول ومعالجة تكرار غرق المنطقة المركزية عند هطول الأمطار الغزيرة.

دوريات المرور تغلق الشوارع:

وتسببت تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بغرق الشوارع المحيطة بالمجمعات التجارية وأسواق الخضار والفواكه والأسر المنتجة ومجمع الجوالات بالمنطقة المركزية؛ مما أدى إلى غلق المحال التجارية بعد قيام دوريات المرور بإغلاق الطرقات المؤدية إلى الأسواق، في حادثة تتكرر عند هطول الأمطار الغزيرة والعجز في إيجاد حلول جذرية لغرق الشوارع بذات المنطقة منذ عدة أعوام، حيث تقوم دوريات المرور بإغلاق الطرق وتنبيه قائدي السيارات، وذلك بعد غرق وتعطل عدد من السيارات بالمنطقة.

الصهاريج تنزح تجمعات مياه الأمطار:

وبعد توقف هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة جازان، تحاول صهاريج الأمانة شفط ونزح تجمعات مياه الأمطار بشوارع المدينة، وخصوصًا الطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية بالكورنيش الشمالي، وشوارع حي الصناعية، والذي قد يحتاج إلى ساعات طويلة لشفطها من الشوارع!

أمانة جازان تقترب من إيجاد حلول:

وأفادت مصادر لـ“المواطن”، أن أمانة المنطقة قامت بإنشاء مضخة جديد بداخل محطة الرفع الواقعة بالمنطقة المركزية، والتي سوف تدخل الخدمة خلال الشهور القادمة، وذلك لرفع الطاقة الاستيعابية لسحب تجمعات مياه الأمطار بواسطة مضخات محطة الرفع التي تقوم بطرد وسحب المياه من الطرقات المنفذة بها تمديدات لتصريف مياه الأمطار والبالغة أطوالها 14 كم، وهي تمثل نسبة 20% من إجمالي مساحة مدينة جازان، والتي ما زالت إلى اليوم عاجزة عن سحب كميات كبيرة من المياه عند هطول الأمطار الغزيرة؛ مما يتسبب في غرق الطرقات المحيطة بالمنطقة المركزية.

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