شرط الاتحاد للموافقة على رحيل فواز القرني

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم الحارس فواز القرني، حارس مرمى الفريق الكروي بنادي الاتحاد، بالرحيل عن صفوف العميد والانضمام لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان القرني قال في لقاء إعلامي بوقت سابق: إنه لا يشارك بصورة أساسية نظرًا لتألق الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في الفترة الأخيرة مع العميد.

وأضاف أنه لاعب اتحادي حتى نهاية موسم 2021/ 2022، مشيرًا إلى أنه يحاول خدمة نادي الاتحاد بكل مجهود لديه.

أسباب تدفع فواز القرني للرحيل عن الاتحاد:

واختتم تصريحاته قائلًا: “ولكن كرغبة أحتاج أن ألعب، غروهي حارس كبير لا أختلف، ولكن لدي هدف ويجب أن أضحي لأحقق أهدافي، وإذا كانت أهداف ستأتي على حساب النادي سأرحل، أنا أرغب أن أتواجد في قائمة المنتخب السعودي الفترة المقبلة”.

وذكرت تقارير أن الاتحاد لن يمانع رحيل فواز القرني على سبيل الإعارة ولكن بشرط هو تجديد عقده مع العميد قبل الرحيل.

البكيري يرد على القرني:

وفي يوم 19 يونيو الماضي، رد الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري على التصريحات الإعلامية للحارس القرني بعدما تحدث عن مصيره مع العميد.

وغرد البكيري قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “حديث فواز عن إشكالياته مع وكيل أعماله، شأن يخصه وباب التقاضي مفتوح، وليس شأن الاتحاد، الذي يخص النادي، إذا كنت غير راغب بالبقاء أحضر أفضل عرض مرضٍ للنادي من النصر أو غيره ومع السلامة”.

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