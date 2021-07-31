شرط يحسم لـ الهلال صفقة ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال مؤخرًا رغبته في التعاقد مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

ويست بروميتش يحدد طلبه للتفريط في ماثيوس بيريرا

ويكمن الخلاف بين الفريقين حول مبلغ الصفقة، خاصة أن الزعيم قدم عرضًا قدره 15 مليون يورو لكن ويست بروميتش يرغب في الحصول على 25 مليون يورو.

المدة الزمنية قد تكون عائقاً

وقد يحاول الزعيم الوصول إلى حل وسط وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب حيث قد يرتفع العرض قليلًا ويصل إلى 20 مليون يورو، لكن الشرط الوحيد اللازم حدوثه لإتمام الصفقة هو الاتفاق على تسديد الدفعات المالية وفق زمن محدد، وهو الأمر الذي ستبذل فيه إدارة الهلال جهدًا كبيرًا لإقناع مسوؤلي ويست بروميتش بالمدة الزمنية، خاصة أن مسؤولي ويست بروميتش سيرغبون في الحصول على مبلغ الصفقة في زمن قصير، وهو ما يتعارض مع الهلال.

ويحق لـ ماثيوس بيريرا فسخ عقده مع نادي ويست بروميتش وذلك بعد هبوط النادي لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي دوري Championship.

يذكر أن بيريرا كان انضم لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش في عام 2020 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، كما سبق له اللعب في صفوف ناديي نورنبيرج الألماني وتشافيز البرتغالي.

وفي الهلال، تُوجد 3 خيارات أمام الزعيم لضم الصفقة الأجنبية الثانية، التي ستكون بديلة للاعب الإيطالي جيوفنكو وهم ” الأسكتلندي ريان كريستي لاعب فريق سيلتك الأسكتلندي، الكولومبي رادميل فالكاو لاعب فريق غلطة سراي التركي، بيريرا لاعب ويست بروميتش.

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