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صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا
تشمل كافة محافظات المنطقة

صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا

2021/07/23
الساعة 8:02 مساءً
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صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا مشاركة للمتطوعين بصحة جازان
المواطن - جازان

أطلقت صحة جازان، ممثلة في إدارتي التوعية الصحية والتطوع الصحي، الحملة الميدانية التوعوية، تحت شعار “1000 متطوع صحي للتوعية بلقاح كورونا”، والتي تشمل كافة محافظات منطقة جازان.

صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا - المواطن
1000متطوع بصحة جازان

هدف الحملة:

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا، وتكثيف جرعات الوعي وتقديم المعلومات الصحية الموثوقة التي تؤكد أهمية أخذ اللقاح لمن تفوق أعمارهم الاثني عشر عامًا، إضافة إلى التوعية بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحميهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك التعريف بمشروع الرعاية المحسنة “طبيب لكل أسرة”.

صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا - المواطن
متطوعات بصحة جازان

1000 متطوع:

وتأتي هذه الحملة الذي يشارك فيها أكثر من 1000 متطوع صحي من مختلف محافظات جازان، وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون المراكز الصحية والقطاعات بصحة جازان وفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.

 

صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا - المواطن
مشاركة للمتطوعين بصحة جازان


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