صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا

المواطن - جازان

أطلقت صحة جازان، ممثلة في إدارتي التوعية الصحية والتطوع الصحي، الحملة الميدانية التوعوية، تحت شعار “1000 متطوع صحي للتوعية بلقاح كورونا”، والتي تشمل كافة محافظات منطقة جازان.

هدف الحملة:

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا، وتكثيف جرعات الوعي وتقديم المعلومات الصحية الموثوقة التي تؤكد أهمية أخذ اللقاح لمن تفوق أعمارهم الاثني عشر عامًا، إضافة إلى التوعية بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحميهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك التعريف بمشروع الرعاية المحسنة “طبيب لكل أسرة”.

1000 متطوع:

وتأتي هذه الحملة الذي يشارك فيها أكثر من 1000 متطوع صحي من مختلف محافظات جازان، وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون المراكز الصحية والقطاعات بصحة جازان وفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.

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