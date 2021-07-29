صفقات نادي الشباب تقلق الجماهير

المواطن - مروة نبيل

تأمل جماهير نادي الشباب في جلب الإدارة برئاسة خالد البلطان لمزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

صفقات نادي الشباب غير مبشرة

وقال الإعلامي خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأخبار بنادي الشباب سلبية وما تبشر بالخير من ناحية ملف الأجانب .. الله يعوضنا قد حماسنا اللي كان بعد نهاية الموسم”.

وتابع: “تفقد أبرز هدافي الفريق (جوانكا وفابيو) وتتعاقد مع محور مغمور وأرقامه التهديفية ضعيفة وأرقامه أقل من عادية ولا توحي بأي حلول هجومية”.

وواصل حديثه قائلًا: “وأعتقد نادي الشباب بيعاني كثيرًا من الناحية الهجومية الموسم القادم إلا إذا تغيرت قناعات مُسيري النادي وتعاقدوا مع بديل لسيبا وأجنبي آخر في خانة الجناح”.

وكانت جماهير الليوث قد أبدت غضبها لرحيل المهاجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا إلى صفوف العين الإماراتي، بالإضافة إلى عدم نجاح الإدارة في تجديد إعارة البرتغالي فابيو مارتينيز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يتألق في الموسم الماضي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي في المركز الثاني خلف الهلال البطل، وتطمح الجماهير في منافسته على الألقاب هذا الموسم.

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