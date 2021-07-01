صفقة هجومية تجذب أنظار الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يرغب فريقا الهلال والنصر في تدعيم صفوفهما الهجومية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومع وجود أنباء حول اقتراب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من مغادرة أزرق العاصمة، وبحث النصر عن ضم مهاجم آخر بجانب المغربي عبدالرزاق حمدالله، فإن المرشح الأبرز للانضمام إلى أحدهما هو السويدي كارلوس ستراندبيرج لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الحزم.

وتألق ستراندبيرج صاحب الـ25 عامًا مع نادي أبها بموسم 2020/2021 حيث سجل 16 هدفًا ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شرط تعاقد الهلال والنصر مع اللاعب السويدي

وسينبغي على الزعيم والنصر دفع مقابل مالي لا يقل عن 3 ملايين يورو وهو شرط الحزم من أجل الموافقة على بيع مهاجمه السويدي بحسب التقارير.

الطريق سهل لـ الهلال

الأمور ستكون سهلة للزعيم الذي حصل على شهادة الكفاءة المالية يوم الجمعة الماضية، بعد أن سدد كافة ديونه، أما النصر فقد يتراجع عن الصفقة كونه لم يسدد بعد ديونه التي تخطت الـ130 مليون ريال.

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله طمأن جماهير النصر على مصيره مع الفريق الأول، حيث أكد على أنه في حال استمراره بـ الدوري السعودي سيبقى في نادي النصر.

جاء ذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي الاتحاد ليكون بديلًا للمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

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