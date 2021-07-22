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ضبط مواطن أطلق النار على آخر لاختلافهما حول أفضلية السير بخيبر الجنوب
نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة

ضبط مواطن أطلق النار على آخر لاختلافهما حول أفضلية السير بخيبر الجنوب

2021/07/22
الساعة 11:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مواطن أطلق النار على آخر لاختلافهما حول أفضلية السير بخيبر الجنوب
المواطن - واس

ألقت شرطة عسير القبض على مواطن لإطلاقه النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق بمركز خيبر الجنوب.

تفاصيل بيان شرطة عسير

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على آخر، لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق في مركز خيبر الجنوب، نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مستخدم أحد الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي لنشره معلومات غير صحيحة عن الحادثة.


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