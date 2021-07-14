ضبط 7 مخالفين ينقلون الرمال ويجرفون التربة بالطائف وجدة

المواطن - جدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مخالفين لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في محافظتي جدة والطائف.

ضبط الآليات المستخدمة:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والباكستانية والهندية والإثيوبية.

تطبيق الإجراءات النظامية:

وتابع المالكي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة