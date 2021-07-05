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طارق عبدالله: اليوم تنتهي قصة 15 سنة مع الاتحاد
بعد انضمامه إلى التعاون رسميًّا

طارق عبدالله: اليوم تنتهي قصة 15 سنة مع الاتحاد

2021/07/05
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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طارق عبدالله: اليوم تنتهي قصة 15 سنة مع الاتحاد طارق عبدالله - المصدر @tareq_a3030
المواطن - مروة نبيل

وجه طارق عبدالله رسالة إلى جماهير العميد، قبل قليل، بعد رحيله رسميًّا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

 طارق عبدالله يعلن رحيله عن الاتحاد:

ونشر طارق عبدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا في طفولته بقميص العميد وأخرى وهو يُمثل الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “اليوم تنتهي قصة 15 سنة قضيتها في أسوار نادي الاتحاد”.

طارق عبدالله
طارق في طفولته – المصدر @tareq_a3030

وتابع قائلًا: “ولكن لا ينتهي حبي وتقديري لجمهور ورجال ومدربين العميد الذين قدموا لي كل شيء من بدايتي في الفئات السنية إلى أن وصلت للفريق الأول ممتن وعاجز عن شكر الجميع وأعتذر عن أي قصور.. متمنيًا لي ولكم التوفيق”.

طارق عبدالله
طارق مع الاتحاد – المصدر @tareq_a3030

التعاون يضم عبدالله رسميًّا:

وأعلن نادي التعاون عن تعاقده رسميًّا مع طارق عبدالله صاحب الـ25 عامًا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الرياضي الجديد، متمنيًا له التوفيق مع سكري القصيم.

وكان عبدالله قد لعب الموسم الرياضي الماضي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على سبيل الإعارة، وانتهى تعاقده بشكل رسمي مع الاتحاد، ولم يتم الاتفاق على التجديد، ليوقع لنادي التعاون.


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