طارق عبدالله: اليوم تنتهي قصة 15 سنة مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

وجه طارق عبدالله رسالة إلى جماهير العميد، قبل قليل، بعد رحيله رسميًّا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

طارق عبدالله يعلن رحيله عن الاتحاد:

ونشر طارق عبدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا في طفولته بقميص العميد وأخرى وهو يُمثل الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “اليوم تنتهي قصة 15 سنة قضيتها في أسوار نادي الاتحاد”.

وتابع قائلًا: “ولكن لا ينتهي حبي وتقديري لجمهور ورجال ومدربين العميد الذين قدموا لي كل شيء من بدايتي في الفئات السنية إلى أن وصلت للفريق الأول ممتن وعاجز عن شكر الجميع وأعتذر عن أي قصور.. متمنيًا لي ولكم التوفيق”.

التعاون يضم عبدالله رسميًّا:

وأعلن نادي التعاون عن تعاقده رسميًّا مع طارق عبدالله صاحب الـ25 عامًا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الرياضي الجديد، متمنيًا له التوفيق مع سكري القصيم.

وكان عبدالله قد لعب الموسم الرياضي الماضي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك على سبيل الإعارة، وانتهى تعاقده بشكل رسمي مع الاتحاد، ولم يتم الاتفاق على التجديد، ليوقع لنادي التعاون.

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