الاتحاد يوافق على رحيل طارق عبدالله

المواطن - مروة نبيل

وافقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، طارق عبدالله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد يُعير طارق عبدالله

وقال الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وافقت إدارة الاتحاد على إعارة المدافع طارق عبدالله إلى صفوف فريق ضمك لمدة موسم رياضي واحد”.

وكان طارق عبدالله قد طلب الرحيل عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة، ووافقت الإدارة على طلبه لمنحه فرصة المشاركة في المباريات لوقت أكبر.

وعانى طارق عبدالله من تراجع المستوى ووجد صعوبة في حجز مكان أساسي في الفريق الأول لكرة القدم، خاصة بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي نوفمبر 2018.

انطلاقة أفضل في الموسم الجديد

وحرصت الإدارة على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين سواء من الشباب أو صفقات من خارج النادي أو رحيل بعض اللاعبين، أملًا في تحسين النتائج والظهور بشكل أفضل الموسم المقبل، بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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