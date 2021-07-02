طبيب أنف: انتبهوا من تكرار حدوث الرعاف عند الأطفال

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أحمد العزي، أن تكرار حدوث الرعاف عند الأطفال مع ارتفاع درجات الحرارة أمر طبيعي ولا يدعو للقلق؛ إذ إن كثيرًا من الأسر لديها تجربة جيدة في التعامل مع أطفالهم الذين يعانون من الرعاف.

تسبب نزيف الأنف:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن نزيف الرعاف ينتج عن تمزق بعض الأوعية الدموية في الأنف، وخاصة السطحية منها، التي تكون معرضة للعوامل الخارجية، وعادة ما يكون النزيف بسيطًا، كما أن عوامل أخرى على غرار الإنفلونزا أو نزلات البرد، أو خدش بطانة الأنف بالأصابع أو المناديل، يمكن أن تسبب نزيفًا في الأنف، وإذا تكرر النزيف عدة مرات في اليوم، وكان مصحوبًا بالألم، فإنه من الضروري الذهاب إلى طبيب أمراض الأنف والأذن والحنجرة، لتشخيص الحالة والتأكد من عدم وجود مسببات أخرى غير الطقس.

أوعية دموية صغيرة:

ولفت إلى أن بطانة الأنف تحتوي على العديد من الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة قريبًا من سطح تلك البطانة الأنفية، ويمكن أن تتهيج وتتهتك بسهولة، وتنزف بالتالي، وبخلاف ما قد يعتقد البعض، لا يعد الرعاف بشكل عام عرضًا من أعراض ارتفاع ضغط الدم أو حالة ناجمة عنه، ولكن حينما يكون لدى مريض الرعاف ارتفاع شديد في ضغط الدم، فإنه قد يفاقم أو يطيل نزف دم الرعاف، والسببين الأكثر شيوعًا وراء الرعاف هما جفاف الأغشية الأنفية بسبب جفاف الهواء، ونخر الأنف بالأصبع.

انحناء الرأس للأمام:

واختتم الدكتور العزي إلى القول: من الخطأ عند حدوث الرعاف أن ينام المريض على ظهره، ولكن الوضع الأمثل أن يجلس مع انحناء رأسه للأمام؛ لأن ذلك يقلل من ضغط الدم الواصل إلى الأوردة، مع مراعاة الضغط بالأصابع من 5 إلى 10 دقائق على فتحتي الأنف بواسطة قطعة قطن مبللة بماء مثلج، وفي حال عدم توقف الدماء، يجب الإسراع بالتوجه للطبيب لفحص المريض ووصف العلاج المناسب.

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