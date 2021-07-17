طريقة حجز موعد لذبح الأضاحي في مسالخ أمانة العاصمة المقدسة

المواطن - واس

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة المسالخ اليوم عن توفر خدمة “حجز موعد” لذبح الأضاحي في جميع المسالخ التي تشرف عليها الأمانة بهدف تخفيف الازدحام عن المسالخ وتنظيم عملية التوافد.

خدمة حجز موعد لذبح الأضاحي

وأوضحت الأمانة أن هذه الخدمة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا، للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام، وتسهيل عميلة بيع الذبائح للمستهلكين وسد احتياجاتهم وفقا للاشتراطات الصحية والاحترازية، إلى جانب إتاحة عدد من التطبيقات الإلكترونية لذبح وإيصال اللحوم إلى منازل المواطنين والمقيمين بشكل صحي وآمن.

إشراف بيطري متكامل

وأكدت الأمانة أن عمليات الذبح تتم تحت إشراف بيطري متكامل لضمان سلامة الذبيحة، مبينة أن جميع الذبائح تذبح في المسالخ النظامية التابعة للأمانة وتخضع للكشف المسبق.

ودعت الأمانة الراغبين في ذبح أضاحيهم الدخول على الرابط وحجز موعد لذبح الأضاحي و الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية التي تم اعتمادها.

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