عارف ينتقد التركيز على صفقة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الرياضي جمال عارف استغرابه من التركيز مع صفقة الاتحاد الجديدة، البرازيلي إيغور كورونادو، رغم تعاقد الأندية المنافسة مع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عارف يستغرب التركيز على صفقات الاتحاد:

وعلق جمال عارف قائلًا: “يتعاقد النصر بالملايين والأهلي شرحه والشباب والاتفاق كذلك، وكل الحديث عن كيف تعاقد الاتحاد مع كورونادو وهو ما زال محملًا بالديون؟!”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “على أساس إن النصر والأهلي والشباب والاتفاق حصلوا على الكفاءة المالية وتخلصوا من كل ديونهم !!.. قد كذا الاتحاد مرعبهم.. ومن شر حاسد إذا حسد”.

كورونادو اتحاديًّا:

وأعلن العميد مؤخرًا عن التعاقد رسميًّا مع إيغور كورونادو، لمدة موسمين حتى عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر كورونادو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة خلال منافسات الدوري الإماراتي الموسم الرياضي الماضي، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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