عبدالإله العمري سادس سعودي يُسجل بالأولمبياد

المواطن - مروة نبيل

نجح عبدالإله العمري في كتابة اسمه بسجل هدافي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في تاريخ منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

عبدالإله العمري سادس لاعب سعودي يهز الشباك

وتمكن عبدالإله العمري من هز شباك المنتخب البرازيلي خلال المباراة المقامة الآن ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليصبح سادس لاعب سعودي ينجح في التسجيل خلال مشاركات الأخضر في الأولمبياد.

وسبق أن سجل للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا في تاريخ الأولمبياد كل من؛ ماجد عبدالله في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، محمد الخليوي وفؤاد أنور في أولمبياد أتالانتا 1996، بجانب سالم الدوسري وهدفين للاعب سامي النجعي في نسخة طوكيو الحالية.

تعادل السعودية ضد البرازيل

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد البرازيل المقامة على ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويبحث لاعبو منتخب السعودية في مباراة البرازيل عن الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث تُعد هذه المشاركة الثالثة له في الأولمبياد، ولكنه لم ينجح في حصد أي نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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