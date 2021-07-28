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عبدالإله العمري سادس سعودي يُسجل بالأولمبياد
بعدما هز شباك المنتخب البرازيلي

عبدالإله العمري سادس سعودي يُسجل بالأولمبياد

2021/07/28
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالإله العمري سادس سعودي يُسجل بالأولمبياد العمري - المصدر @saudiolympic
المواطن - مروة نبيل

نجح عبدالإله العمري في كتابة اسمه بسجل هدافي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في تاريخ منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

عبدالإله العمري سادس لاعب سعودي يهز الشباك

وتمكن عبدالإله العمري من هز شباك المنتخب البرازيلي خلال المباراة المقامة الآن ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليصبح سادس لاعب سعودي ينجح في التسجيل خلال مشاركات الأخضر في الأولمبياد.

الأخضر في الأولمبياد
لاعبو الأخضر – المصدر @saudiolympic

وسبق أن سجل للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا في تاريخ الأولمبياد كل من؛ ماجد عبدالله في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، محمد الخليوي وفؤاد أنور في أولمبياد أتالانتا 1996، بجانب سالم الدوسري وهدفين للاعب سامي النجعي في نسخة طوكيو الحالية.

ماجد عبدالله في الأولمبياد
ماجد عبدالله في الأولمبياد

تعادل السعودية ضد البرازيل

وانتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد البرازيل المقامة على ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالإله العمري 1
اللاعبون يحتفلون بالهدف – المصدر @saudiolympic

ويبحث لاعبو منتخب السعودية في مباراة البرازيل عن الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية، حيث تُعد هذه المشاركة الثالثة له في الأولمبياد، ولكنه لم ينجح في حصد أي نقطة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالإله العمري
العمري – المصدر @saudiolympic


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