غموض في نقل مباريات دوري المحترفين لموسم 2021/ 2022

المواطن - محمد سمعه

لا تزال جماهير الكرة السعودية، تترقب بدء انطلاقة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “دوري المحترفين” موسم 2021/ 2022، بعد أن تردد بأنها سوف تُشفر بالإضافة لنقلها على قنوات أخرى غير القنوات الرياضية السعودية.

الغموض يزداد:

وما جعل الغموض يزداد حول هذا الملف، هو حديث الإعلامي الرياضي وليد الفراج في إبريل الماضي، في برنامجه السابق “الدوري مع وليد”، حيث أكد بأن طرح رابطة الدوري السعودي لكراسة الحقوق التجارية يدل بشكل غير مباشر لإمكانية تشفير مباريات الدوري بالموسم المقبل.

القناة الرياضية لم تشفر مباريات دوري المحترفين:

وهذا يأتي كون القناة الرياضية، تعرض مباريات الدوري بصورة مجانية لجميع جماهير الكرة السعودية في المواسم الأخيرة، بعد أن رفضت الجماهير فكرة تشفير مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان بأسعار مرتفعة وغير مناسبة.

وكان عبدالعزيز العفالق، رئيس رابطة دوري المحترفين، كشف تفاصيل اجتماع دار بين الرابطة وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حول فكرة التشفير ونقل المباريات.

وقال العفالق: “لقد بدأنا في عملية إعداد إستراتيجية للرابطة، ونحن تعاقدنا مع شركة استشارية، وبدأنا الخطوات الأولى لتحقيق هذا الأمر، والعمل على تحقيق الطموحات والمتطلبات خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف رئيس الرابطة: “تكلمنا عن كيفية تسويق المنتج ومباريات الأندية، وما علاقة الرابطة بذلك، وتحدثنا بأمور أخرى تتوافق مع علم التسويق بمجال كرة القدم”.

وحول آخر التطورات كشف الإعلامي الرياضي عبدالله المجحم عبر حسابه في “تويتر” حقيقة تشفير مباريات دوري المحترفين مع نقلها على قناة أخرى قائلًا: ”الكثير يسألوني عن الدوري السعودي الموسم المقبل، هل سيتم تشفيره وهل سيكون هناك شركة ناقلة لـ مباريات الدوري، وهل سيذاع على قنوات أخرى؟ الحقيقة أن الدوري لن يُشفر والدوري حتى الآن على القنوات الرياضية السعودية، ولا أحد يتبع أي إشاعات من أحد حتى يتم الإعلان من المصدر الأول”.

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