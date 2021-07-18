غوميز يُنهي سوء تفاهم بين البليهي وفييتو

المواطن - مروة نبيل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، سوء تفاهم بين علي البليهي والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

سوء فهم بين البليهي وفييتو ويحله قوميز pic.twitter.com/HsXtYNSxjd — عبدالله البقمي 🇸🇦 (@3N9ii) July 18, 2021

سوء تفاهم بين البليهي وفييتو:

ونشر عبدالله البقمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر مشادة بسيطة بين ثنائي الهلال خلال مران اليوم، وعلق قائلًا: “سوء فهم بين البليهي وفييتو يحله غوميز”.

وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، حيث أكد البعض أن هذه المشادة ليست الأولى للاعب علي البليهي، وانتقد البعض تصرف غوميز بعدما دفع النجم الهلالي لإنهاء الأزمة، فيما شدد البعض على أن الواقعة بسيطة ولا تستحق التضخيم.

الهلال يستعد في النمسا:

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في النمسا حتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيلعب خلاله عدد من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز فنيًّا وبدنيًّا خلال معسكر النمسا، أملًا في التألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد، والمنافسة على البطولات.

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