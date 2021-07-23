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فراس البريكان يصل إلى اليابان
للالتحاق ببعثة الأخضر الأولمبي

فراس البريكان يصل إلى اليابان

2021/07/23
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فراس البريكان يصل إلى اليابان فراس البريكان في اليابان
المواطن - محمد سمعه

وصل اللاعب فراس البريكان، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، وذلك للمشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو المقامة حاليًّا في اليابان.

فراس البريكان يلتحق ببعثة المنتخب السعودي الأولمبي:

وأعلن الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” عن وصول البريكان للالتحاق ببعثة الأخضر الأولمبي بقيادة المدرب سعد الشهري.

البريكان بديلًا للاعب تركي العمار:

وقبل مواجهة ساحل العاج، كان المدرب سعد الشهري قرر استدعاء البريكان لتمثيل الأخضر الأولمبي بدلًا من اللاعب المصاب تركي العمار.

ويستعد الأخضر الأولمبي لمواجهة المنتخب الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات كرة القدم في الأولمبياد بعد غد الأحد، وذلك بعد الخسارة بالجولة الأولى أمام منتخب ساحل العاج بهدفين لهدف.

ويتواجد الأخضر الأولمبي في المجموعة الرابعة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، مع منتخبات ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.


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