فيصل الخديدي: معرض رحلة الكتابة والخط أبرز جمال الفن التيبوغرافي

المواطن - الرياض

ثمّن مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف الفنان فيصل الخديدي جهود وزارة الثقافة، واحتفاءها بالحرف العربي من خلال معرض رحلة الكتابة والخط المقام حاليًا في المتحف الوطني بالرياض، والمستمر حتى 21 أغسطس؛ عبر رحلة معرفية تكشف مراحل تطوير أنماط الخط القديمة في أرجاء العالم الإسلامي، وصولًا إلى التطبيقات الحديثة لهذا الفن.

أهمية معرض رحلة الكتابة والخط

وقال الخديدي: “قدم المعرض طرحًا مختلفًا ومتنوعًا، وأعطى إثراءً وشمولية في التعاطي مع جماليات الحرف العربي، وتقديمه في قوالب متنوعة تغذي البصر وتخاطب الفكر، وتظهر جمالياته من عدة زوايا ابتكارية تتجاوز مدلولاته، وتذهب لنقاط أبعد في التعامل مع الخط العربي كمادة خام تنتج إبداعًا وفنًّا معاصرًا قابلًا للانتشار، والتذوق من مختلف الثقافات”.

علاقة الخط العربي بالفن التشكيلي

وعن العلاقة الوثيقة التي تربط الخط العربي بالفن التشكيلي أوضح أن “مرونة وجماليات الخط العربي جعلته مغريًا لأن يكون مادة أساسية للعديد من الفنانين الذين أبدعوا في الحروفية، وأجادوا التعامل بوعي مع الخط في أعمالهم التي انتشرت بما يعرف بـ(التيبوغراف)، أو التشكيل بالحرف”.

ويرى الخديدي أن الخط العربي محفز كبير للإبداع رغم موازينه وقواعده الكتابية، إلا أن مرونة التعامل مع روح الحرف تجعله قابلًا للتطوير، وغير جامد في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهي إضافة جميلة وحقيقية للنظر في الخط العربي بمنظور معاصر.

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