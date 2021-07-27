فيفا يلغي كأس العالم وكأس الأمم الإلكترونية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء الاثنين، عن إلغاء كأس العالم وكأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

فيفا يعلن إلغاء البطولتين:

وأشار فيفا في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أنه سيتم توزيع المبلغ الكامل للجائزة المالية لكل حدث بالتساوي بين جميع اللاعبين المؤهلين والاتحادات الأعضاء.

وأضاف فيفا: “سيحصل اللاعبون المؤهلون في كأس العالم على حصتهم بشكل فردي، في حين أن الاتحادات الأعضاء ستحصل على حصتها في كأس الأمم”.

وكان من المقرر استضافة كأس العالم 2021 في العاصمة الإنجليزية لندن خلال الفترة من 6 حتى 8 أغسطس، فيما كانت ستُقام منافسات كأس الأمم 2021 في كوبنهاغن في الدنمارك خلال الفترة من 20 حتى 22 من الشهر ذاته.

الأخضر يتمنى التوفيق للاعبين:

وأبدى حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أسفه لإلغاء كأس العالم وكأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية بسبب كورونا، خاصة أنها كانت ستشهد مشاركة الأخضر، متمنيًا التوفيق للاعبين في المنافسة القادمة.

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