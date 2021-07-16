فيليب براداريتش لـ جماهير الراقي: لـ الأهلي جينا من كرواتيا

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش، لاعب النادي الأهلي، أول رسالة منه لجماهير الراقي، وذلك بعد انضمامه لمعسكر الفريق المقام حاليًّا في تونس.

وكان براداريتش صاحب الـ29 عامًا ذهب إلى تونس الثلاثاء الماضي للانضمام إلى معسكر الراقي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

أول رسالة من فيليب براداريتش لجماهير الأهلي:

وكتب براداريتش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا اليوم الجمعة: “أنا سعيد وأتشرف أنني سألعب مع هذا النادي الكبير الأهلي، ومتشوق جدًّا للقاء بالجماهير قريبًا.. للأهلي جينا.. من كرواتيا”.

وكان الأهلي تعاقد مع براداريتش قادمًا من كالياري الإيطالي بعقد يمتد لعامين.

يذكر أن التجربة الأولى لـ فيليب براداريتش في السعودية، كانت في صفوف فريق العين بعدما انضم له في أكتوبر من عام 2020. لمدة موسم على سبيل الإعارة

أرقام براداريتش مع العين السعودي:

وشارك معه في 27 مباراة رسمية في جميع المسابقات وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة خمسة آخرين.

ويستطيع براداريتش اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، كما تُقدر قيمته التسويقية في سوق الانتقالات حوالي 7 ملايين دولار أمريكي.

وسبق لـ براداريتش اللعب لعدة أندية أوروبية منها كالياري الإيطالي وسلتا فيجو الإسباني.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة