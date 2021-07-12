قتلى بحريق في مستشفى عزل مصابي كورونا بالناصرية العراقية

المواطن - متابعة

أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، مساء الاثنين، بسقوط قتلى وجرحى جراء اندلاع حريق في مستشفى عزل مصابي كورونا في مدينة الناصرية العراقية.

وقال: إن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة 6 أشخاص، وإصابة 14 آخرين في حادث الحريق، الذي وقع بمستشفى عزل مصابي كورونا في مدينة الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار.

جثث واختناق:

وكشف مصدر خاص أن هناك 6 جثث متفحمة تم تحويلها إلى الطب العدلي، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ 20 شخصًا، إلى جانب حدوث 6 حالات اختناق، تمت السيطرة على حالتهم.

وتفيد تقارير أولية بأن حريق مركز عزل مصابي كورونا في الناصرية ناجم عن انفجار أنبوبة أوكسجين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اندلع حريق هائل في عدد من الطوابق، داخل مبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد، حسبما قالت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأعلن المتحدث فتح تحقيق في الحريق الذي “اندلع في عدد من أقسام المبنى الإداري بالوزارة”.

وقال مصدر في الوزارة: إن المبنى تم إخلاؤه من الموظفين؛ حفاظًا على أرواحهم.

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