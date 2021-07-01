قرار جارديم الأول ردًا على والد كاريلو

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال قد اتخذ قراره بعد تصريحات والد اللاعب البيروفي أندري كاريلو التي تحدث فيها عن مصيره مع الهلال.

جارديم يرد على والد كاريلو

وكان والد كاريلو قال في تصريحات لـ صحيفة Bolavip إن نجله يفكر في العودة للدوري البيروفي خلال الفترة المقبلة.

المدرب البرتغالي سيطلب من إدارة الهلال معرفة القرار النهائي من كاريلو بالبقاء أو الرحيل وذلك حتى يتصرف المدرب البرتغالي بالبحث عن بديله.

ويقدم كاريلو مستويات طيبة مع منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة حاليًا في البرازيل، حيث ساهم في صعود منتخب بلاده لدور ربع النهائي، ومواجهة منتخب باراجواي، حيث تُقام المباراة مساء الغد الجمعة.

يذكر أن الملف الأول الذي يفتحه المدرب جارديم، هو تحديد مصائر اللاعبين الأجانب.

الهلال يسدد كافة ديونه

وكان الهلال أعلن يوم الجمعة الماضية عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، مما يمكن الزعيم من قيد أي صفقة يريدها بالميركاتو الصيفي بعد أن سدد كافة ديونه.

ويرغب الهلال في ضم المهاجم البرتغالي نوربيرتو جوميز لاعب فريق بورتيمونينسي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بحسب صحيفة O Jogo البرتغالية، حيث جاء ذلك بطلب خاص من جارديم.

ويرى مدرب الهلال، أن ضم اللاعب نوربيرتو جوميز سيفيد أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة، في حال رحل الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

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