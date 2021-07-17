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قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
تطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم

قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

2021/07/17
الساعة 1:20 مساءً
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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قوات أمن الحج تضبط 9 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط تسعة مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

قوات أمن الحج تطبق الأنظمة بحزم

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.


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