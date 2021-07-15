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كارلوس ستراندبيرج ينضم لـ معسكر الحزم في المجر
بعد نهاية إعارته مع أبها

كارلوس ستراندبيرج ينضم لـ معسكر الحزم في المجر

2021/07/15
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كارلوس ستراندبيرج ينضم لـ معسكر الحزم في المجر كارلوس ستراندبيرج بمعسكر الحزم
المواطن - محمد سمعه

التحق المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج بمعسكر نادي الحزم صباح اليوم الخميس، في المجر وذلك استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

وكان ستراندبيرج تألق في الموسم الماضي مع فريق أبها عندما لعب له على سبيل الإعارة من نادي الحزم.

كارلوس ستراندبيرج ينضم لمعسكر الحزم

وانضم ستراندبيرج إلى معسكر الفريق الحزماوي في المجر، حيث يستعد الفريق لخوض مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد، بعد الصعود له من دوري الدرجة الأولى عقب التتويج به في الموسم المنصرم.

حقيقة اهتمام النصر بضم ستراندبيرج 

وكان اسم ستراندبيرج ارتبط بالانتقال إلى نادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية في مايو الماضي أن نادي الحزم لم يتلق حتى الآن، أي عرض رسمي من أصفر العاصمة لكسب خدمات اللاعب كارلوس ستراندبيرج خلال الميركاتو الصيفي.

يذكر أن الأهلي المصري كان اهتم أيضًا بضم ستراندبيرج الذي تألق مع أبها.


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