كواليس اتفاق ميسي وبرشلونة على التجديد لـ5 مواسم

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي في طريقه لتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

كواليس اتفاق ميسي مع برشلونة

وانتهى عقد ميسي صاحب الـ34 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، ولم يعلن أحد الطرفين التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن برشلونة توصل لاتفاق مبدئي مع ميسي لتجديد عقده لخمس سنوات، حيث إنه يرى أنه قادر على مواصلة اللعب لـ5 مواسم أخرى، وهو أمر يشاركه النادي به، لبناء مشروع قوي يقوده الأرجنتيني.

تخفيض راتب النجم الأرجنتيني

ولفتت الصحيفة الكتالونية، إلى أن ليونيل وافق على تخفيض راتبه بنسبة 50% وقبل بالشروط التي وضعها مجلس إدارة نادي برشلونة، نظرًا للوضع المالي المُعقد الذي يمر به البارشا خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت الصحيفة: “لم يكن المال أبدًا مشكلة في المفاوضات، بل الضرائب كانت مسألة حساسة لأن كلا الطرفين لم يرغب في اتخاذ أي خطوة خاطئة”.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر بمثابة اتفاق، ولم يتم إبرامه بشكل نهائي، لكن كل الأمور متقدمة جدًا، وسيتوجب على محامي برشلونة ووكيل اللاعب إنهاء تفاصيل العقد، ومن المُقرر أن يتم الإعلان خلال أسابيع ومع نهاية شهر يوليو الجاري عن التجديد.

وشددت الصحيفة الكتالونية على أن الشرط الجزائي في عقد النجم الأرجنتيني ميسي الجديد سيكون 350 مليون يورو.

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