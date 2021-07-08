كواليس انضمام روبن كوايسون إلى الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

كشف نائب رئيس نادي الاتفاق، حاتم المسحل كواليس التعاقد مع نجم فريق ماينز الألماني ومنتخب السويد الأول، روبن كوايسون لتدعيم صفوف فارس الدهناء في الموسم الجديد.

كوايسون اتفاقي

وأعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حصول على توقيع روبن كوايسون لمدة موسمين حتى عام 2024، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبدأ كوايسون صاحب الـ27 عامًا مسيرته في صفوف إسكلستونا، وانتقل بعد ذلك إلى أيك، قبل أن ينضم إلى باليرمو الإيطالي، ومنه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ماينز الألماني الذي يُقدم معه مستوى مميزًا.

تفاصيل صفقة روبن كوايسون

وأشار المسحل إلى أن صفقة العالمي روبن كوايسون جاءت لتعزز من قوة الاتفاق، خاصة أنهم يسيرون بالمشروع وفق منهجية الاستقرار الفني والإداري للموسم الثالث على التوالي؛ وتقنين الاختيارات مع الجهاز الفني في العناصر المحلية والأجنبية من أجل الوصول بمكتسبات العمل التراكمي لآمال وتطلعات الاتفاقيين.

وتابع المسحل الذي قاد مفاوضات كوايسون: “بعد التشاور مع الجهاز الفني بدأنا في المفاوضات مع وكيل اللاعب السويدي من قبل 4 أشهر، وشهدت المفاوضات مد وجزر ولله الحمد تكللت الجهود بالتوقيع معه لمدة 3 سنوات”.

واختتم نائب رئيس نادي الاتفاق تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي، قائلًا: “الاتفاق العريق بجماهيره يستحقون التضحية لإسعادهم بمثل حجم هذي الصفقة الثقيلة، والتي نسأل الله بأن نوفق بها لبلوغ أهدافنا”.

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