كوتينيو يعود إلى برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو جاهزًا للمشاركة في المباريات رسميًا خلال الفترة الحالية، بعد تعافيه من الإصابة.

الإصابة تبعد النجم البرازيلي

ولم يُشارك النجم البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني منذ نهاية موسم 2019/ 2020، ولم يكن معروفًا موعد عودته إلى الملاعب مجددًا، بسبب إصابة الركبة وخضوعه لجراحتين.

وكان كوتينيو قد أجرى عملية جراحية في الركبة اليسرى، إلا أنه تعرض لانتكاسة بعد 3 أشهر، حيث انتفخت ركبته أكثر من المتوقع، وخضع لعملية جديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كوتينيو يعود

وأشارت صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أن كوتينيو صاحب الـ29 عامًا، خضع لفحوصات طبية وتقييم شامل بعد الانضمام إلى فترة الإعداد مع فريق برشلونة، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ولفتت إلى أن الفريق الطبي لنادي برشلونة تأكد أن النجم البرازيلي في حالة تسمح له بالمشاركة في التدريبات والمباريات هذا الصيف، حيث كانت تتخوف الإدارة من حاجته إلى جراحة ثالثة، الأمر الذي يعني عدم القدرة على بيعه هذا الصيف.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة نادي برشلونة تسعى لبيع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية باعتباره من اللاعبين أصحاب الرواتب الكبيرة في الفريق الكتالوني، ويرغب البارشا في الاستغناء عنه من أجل المساعدة بتجديد عقد ليونيل ميسي.

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