كورونا يضرب معسكر منتخب إيطاليا قبل نهائي اليورو

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية، الجمعة، بشكل صادم عن أن فيروس كورونا ضرب معسكر منتخب إيطاليا الأول لـ كرة القدم، وذلك قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا غدًا الأحد.

إصابات منتخب إيطاليا ليست بين اللاعبين:

وذكرت صحيفة The Sun الإنجليزية أن الفحوصات أثبتت وجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف معسكر المنتخب الإيطالي.

وذكر التقرير أنه حتى الآن لم يثبت إصابة أي لاعب أو مدرب في المعسكر الإيطالي بالفيروس، لكن الإصابة جاءت بين 3 موظفين حيث أثبتت الفحوصات إيجابية العينة لديهم.

موعد نهائي اليورو:

وسوف تنطلق مواجهة نارية بين إنجلترا وإيطاليا، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نهائي كأس أمم أوروبا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

يذكر أن المنتخب الإيطالي تأهل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الوصول للنهائي نسخ 1968 و2000 و2012.

وسبق لـ إيطاليا الفوز بلقب اليورو في مناسبة واحدة وكان ذلك في عام 1968.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة