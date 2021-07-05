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كوريا الجنوبية تتعهد بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النظيفة مع السعودية
في إطار برامج رؤية 2030 

كوريا الجنوبية تتعهد بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النظيفة مع السعودية

2021/07/05
الساعة 6:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كوريا الجنوبية تتعهد بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النظيفة مع السعودية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت صحيفة The Korea Herald إن السعودية وكوريا الجنوبية تعهدتا بتوسيع العلاقات في قطاع الطاقة النظيفة في إطار رؤيتهما المشتركة للسعي لتحقيق التنمية المستدامة حتى عام 2030.

وقال وزير الصناعة الكوري مون سونغ ووك، إن كوريا الجنوبية ترغب بشكل خاص في توسيع العلاقات مع السعودية في قطاع الطاقة الهيدروجينية.

وكانت سيول قد أطلقت ما يسمى بحملة اقتصاد الهيدروجين، والتي تركز على الابتعاد عن مصادر الطاقة التقليدية واختيار الهيدروجين والطاقة المتجددة الأخرى بدلًا من ذلك.

كوريا الجنوبية تتعهد بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النظيفة مع السعودية

تعزيز القطاع الصحي والتجارة الرقمية

واتفق البلدان على توسيع العلاقات في قطاع الصحة الحيوية للتعامل مع جائحة كورونا وتعزيز التجارة الرقمية أيضًا، كما أشار مون إلى أن المشروع الاستثماري المشترك الذي أطلقته شركة هيونداي للصناعات الثقيلة ومقرها كوريا الجنوبية وشركة آرامكو السعودية لبناء أكبر حوض بناء سفن في المملكة، قد قدم نموذجًا للعلاقات الاقتصادية بين سيول والرياض.

كوريا الجنوبية تتعهد بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النظيفة مع السعودية - المواطن

وجاء ذلك على هامش لقاء جمع وزير الصناعة الكوري مون سونغ ووك بوزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار منصة لجنة الرؤية الكورية السعودية 2030.

وكان البلدان قد أطلقا اللجنة في عام 2017؛ تماشيًا مع الجهود المبذولة لتوسيع العلاقات الثنائية الاستراتيجية.

كوريا الجنوبية تتعهد بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة النظيفة مع السعودية


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