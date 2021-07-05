كيت ميدلتون في الحجر الصحي بسبب كورونا

المواطن- متابعة

دخلت دوقة كامبريدج وزوجة الأمير وليام، كيت ميدلتون، في عزل ذاتي، وألغت ارتباطاتها بعد أن ثبتت إصابة شخص خالطته بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم قصر كينزنغتون إن دوقة كمبردج خالطت الأسبوع الماضي شخصًا اتضح بعد ذلك بالفحص إصابته بكوفيد-19، مضيفًا أنها لا تشعر بأي أعراض لكنها تتبع كل الإرشادات الحكومية ذات الصلة ودخلت في عزل ذاتي في المنزل.

كيت ميدلتون حضرت عدة فعاليات

وكانت كيت ميدلتون، زوجة حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كانت حضرت عددًا من الفعاليات الأسبوع الماضي، أهمها بطولة ويمبلدون للتنس يوم الجمعة، وكان من المقرر أن تحضر حفلًا بمناسبة مرور 73 عامًا على تأسيس خدمة الصحة الوطنية البريطانية اليوم الاثنين مع الأمير وليام، الذي لم يطلب منه الأطباء عزل نفسه.

إصابة الأمير ويليام بكورونا

وكان وليام نفسه أصيب بالمرض في أبريل الماضي، تزامنًا مع إصابة والده ولي العهد الأمير تشارلز، وكانت حالته حينها سيئة جدًا، بحسب ما نقلت آنذاك وسائل الإعلام البريطانية.

تخفيف القيود في بريطانيا

وفي سياق آخر، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيعلن اليوم الاثنين خطط رفع آخر القيود الصحية في بريطانيا اعتبارًا من 19 يوليو، وسيدعو مواطنيه إلى أن يتعلموا التعايش بحذر مع كورونا.

كما قال: سنقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات، لكن احذروا فالجائحة لم تنته، وسيتعين على السكان تعلم التعايش مع الفيروس.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة