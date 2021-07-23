كيف استأنف المنتخب السعودي الأولمبي تدريباته ؟

المواطن - محمد سمعه

استأنف المنتخب السعودي الأولمبي، بقيادة المدرب سعد الشهري، تدريباته، اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب ألمانيا بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

حصة استرجاعية بـ تدريبات المنتخب السعودي الأولمبي:

واستأنف الأخضر الأولمبي تدريباته بحصة استرجاعية استعدادًا لمواجهة الألمان ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

وسيلعب الأخضر مع ألمانيا ظهر الأحد المقبل 25 يوليو في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت اليابان.

وكان الأخضر خسر صباح أمس الخميس أمام منتخب ساحل العاج، بينما خسر المنتخب الألماني من نظيره البرازيلي برباعية مقابل هدفين.

الأخضر الأولمبي لم يعرف طعم الفوز في 7 مباريات أولمبية:

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تحت 23 عامًا خسر أول 3 نقاط له في الأولمبياد، لتُظهر إحصائية أن الأخضر الأولمبي لم يتمكن من تحقيق الفوز في 7 مباريات خلال 3 دورات أولمبية مختلفة.

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