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كيف ودع راموس زميله السابق رفائيل فاران ؟
المدافع الفرنسي انضم إلى مانشستر يونايتد

كيف ودع راموس زميله السابق رفائيل فاران ؟

2021/07/30
الساعة 1:19 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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كيف ودع راموس زميله السابق رفائيل فاران ؟ سيرخيو راموس ورفائيل فاران
المواطن - محمد سمعه

ودع الإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، زميله السابق في ريال مدريد، الفرنسي رفائيل فاران والمنضم حديثًا لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال صيف العام الحالي.

راموس وفاران يرحلان معًا عن ريال مدريد 

وسبق للثنائي أن لعبا معًا في صفوف ريال مدريد، ورحلا معًا عن النادي بعد نهاية موسم 2020/2021.

وكتب راموس رسالة عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “عزيزي رفائيل، أشكرك على تلك السنوات من الصداقة والانتصارات”.

ريال مدريد
فاران في مباراة الريال وسلتا فيغو

رسالة غريبة من راموس 

وأضاف راموس: ” أتمنى لك كل التوفيق، وأعتقد أنه في حال تقابل اليونايتد وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال، سوف تشجع فريق بلدك”.

يذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كان غادر الريال في مايو الماضي ثم تبعه راموس في يونيو ثم فاران في يوليو الجاري.

وكان رفائيل فاران انضم إلى ريال مدريد في صيف 2011 قادمًا من نادي لانس الفرنسي.

 


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