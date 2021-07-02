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كيليان مبابي باقٍ في باريس سان جيرمان
خلال الموسم المقبل

كيليان مبابي باقٍ في باريس سان جيرمان

2021/07/02
الساعة 12:30 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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كيليان مبابي باقٍ في باريس سان جيرمان مبابي في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي - المصدر @PSG_English
المواطن - محمد سمعه

استقر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي على البقاء بصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم المقبل 2021/2022.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية إن مبابي صاحب الـ23 عامًا مستمر في النادي الباريسي رغم رغبته في الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

عقد كيليان مبابي ينتهي في العام المقبل 

وسينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022.

يذكر أن مبابي تعرض لانتقادات قاسية بسبب تراجع مستواه مؤخرًا خاصة أنه لم يظهر بالشكل المأمول مع منتخب فرنسا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
مبابي في لقطة من المباراة – @PSG_English

مبابي يعتذر

وكان كيليان مبابي تقدم باعتذار لأبناء الشعب الفرنسي، وذلك بعد إقصاء الديوك من يورو 2020، على يد منتخب سويسرا، في مفاجأة وُصفت بالعيار الثقيل.

يذكر أن مبابي يلعب مع الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من فريق موناكو الفرنسي.

وتُوج مبابي بلقب كأس العالم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي، وذلك بعد تفوق الديوك على منتخب كرواتيا بالمباراة النهائية.


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