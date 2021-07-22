لاعب منتخب مصر يُنهي مشوار أوسكار مينجويزا بالأولمبياد

المواطن - محمد سمعه

أنهى طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر الأولمبي مشوار اللاعب الإسباني أوسكار مينجويزا مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو وذلك بعد أن تسبب في إصابته خلال الشوط الأول من مواجهة المنتخبين.

وكانت المباراة انتهت بين المنتخبين بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في الأولمبياد.

وبسبب تدخل طاهر محمد طاهر القوي على أوسكار مينجويزا لاعب برشلونة الإسباني فقد خرج الأخير متأثرًا بالإصابة ودخل بدلًا منه اللاعب فاييخو نجم ريال مدريد.

لاعب منتخب مصر يتسبب في إصابة لاعبين بإسبانيا

ويبدو أن طاهر محمد طاهر لم يكتف بإصابة أوسكار مينجويزا، ليتسبب أيضًا في إصابة اللاعب داني سيبايوس، مما دفع حكم المباراة لمنحه البطاقة الصفراء، وهذا ما أدى إلى قيام المدرب شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي بإخراج اللاعب طاهر محمد طاهر مع بداية الشوط الثاني.

من جانب آخر، قالت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن إصابة أوسكار مينجويزا في أوتار الركبة اليسرى وهو ما يشير إلى نهاية مشواره مع منتخب إسبانيا في أولمبياد طوكيو.

لاعب برشلونة يغيب لمدة شهر

وذكرت الصحيفة أن مينجويزا سيغيب لمدة شهر على أقصى تقدير بعد إصابته في لقاء مصر وإسبانيا.

وسيواجه المنتخب المصري في المباراة المقبلة، منتخب الأرجنتين صباح يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية، بينما يلعب المنتخب الإسباني مع نظيره منتخب أستراليا ظهر يوم الأحد المقبل.

وكان المدرب شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، اختار تشكيلة مباراة إسبانيا التي تكونت من: ” محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتوح، محمود حمدي “الونش”، أحمد حجازي، أسامة جلال، كريم العراقي، أكرم توفيق، إمام عاشور، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، أحمد ياسر ريان”.

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