لماذا ينجذب الأطفال للكاتشب؟

المواطن- محمد داوود- جدة

ينجذب الأطفال نحو تناول الكاتشب بشكل مفرط ولافت للنظر، فلا تخلو أي وجبة سريعة مثل البيتزا أو الهمبرجر أو البطاطس المقلية من إضافة الكاتشب الذي يعد بمثابة النكهة السحرية، ويظل السؤال: هل الكاتشب يضر صحة الأطفال أم أنه صحي ولا يترتب على تناوله أي مشاكل صحية؟

زيادة السعرات الحرارية:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله لـ”المواطن “: إن البعض يعتقد وخصوصًا الأطفال أن تناول الكاتشب صحي ولا يؤثر على الصحة، ولكن ما يجهله الكثيرون أن الكاتشب يحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتكمن المشكلة في إفراط الأطفال في تناوله مع الوجبات السريعة، وهذا ينعكس في زيادة السعرات الحرارية في الجسم، لذا ينصح دائمًا بعدم الإفراط في تناوله، وأفضل حل لهذه المشكلة هو تجهيز الكاتشب في المنزل، إذ يكون ذلك طبيعيًا وخاليًا من المواد الحافظة، وكميات أقل من السكر ومكونات طبيعية ومضمونة.

تمهد للإصابة بالسمنة:

وأضافت أن هناك العديد من الأضرار التي تنتج بسبب الإفراط في تناول الكاتشب، أبرزها الإصابة بالسمنة والسكري على المدى البعيد ، لاحتوائه على نسب عالية من السكريات، تصل إلى 20%، قد يؤثر على خلايا الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز، ضعف المناعة، بجانب أضرار أخرى.

لا قيمة غذائية:

وتابعت الدكتورة جواهر أنه لا يوجد في الكاتشب الجاهز أي قيمة غذائية مثل البروتين والألياف، وتشمل العناصر الغذائية الكمية الضئيلة من معجون الطماطم، والتي قد تحتوي علي نسبة صغيرة من الليكوبين، بجانب مواد كيميائية تؤثر على الجسم، كما اتضح من خلال الدراسات أن نسبة الصوديوم تزيد في جسم الإنسان بتناول ملعقة من الكاتشب، إذ قدرت بحوالي 7% من الصوديوم بتناول ملعقة واحدة الجسم ليس في حاجة لها ويترتب على ذلك اضطراب النظام الغذائي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة