لوشيسكو يرغب في ضم جيوفنكو

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي باوك اليوناني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو بضم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

باوك يراقب جيوفنكو

وذكر الصحفي أكرم نور عبر حسابه في “تويتر” أن باوك مهتم بضم النجم الإيطالي بالميركاتو الصيفي.

وفي وقت سابق، قال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إن نادي فينسيا الإيطالي تفاوض مع نجم الهلال من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نجم الهلال يفكر في الدوري الإيطالي

وتلقى نجم الهلال صاحب الـ34 عامًا، العديد من العروض الإيطالية خلال الفترة الماضية، إلا أن نادي فينسيا يُعد الأقرب لحسم الصفقة، خاصة أنه لم يُجدد عقده مع الهلال حتى الآن.

ويُعد النجم الإيطالي جيوفنكو واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويتم الاعتماد عليه خلال الفترة الماضية، على الرغم من تغيير الجهاز الفني للأزرق أكثر من مرة.

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية أن سيباستيان يرغب في العودة إلى إيطاليا، وأن الهلال يريد الاستغناء عنه، في حين أشارت تقارير إلى أن اللاعب ووكيل أعماله عرضا على إدارة الزعيم التمديد لمدة موسم إضافي، وهو الأمر الذي لاقى ترحابًا من الأزرق.

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