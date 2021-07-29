ليفربول يحسم موقفه من ضم بول بوجبا

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الحديث عن مصير اللاعب الفرنسي بول بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مستمرًا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شرط ليفربول لضم بول بوجبا

وقالت صحيفة ” ميرور” الإنجليزية إن ليفربول الإنجليزي لا يمانع ضم بوجبا صاحب الـ28 عامًا من صفوف اليونايتد ولكن في يناير 2022 بدلًا من صيف العام الحالي، في حال رفض بوجبا تجديد العقد مع اليونايتد.

جماهير باريس سان جيرمان تصدم بوجبا

وكانت جماهير نادي سان جيرمان ردت بشكل قاسٍ على الأخبار الواردة بشأن رغبة النادي في ضم الفرنسي بول بوجبا.

وكشفت إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية أن جماهير النادي الباريسي وجهت رسالة قاسية إلى اللاعب بوجبا حيث قالت له: “بوجبا.. يجب أن تستمع إلى والدتك، إنها لا تريدك هنا، ونحن كذلك”.

يذكر أن عقد بوجبا مع فريق مانشستر يونايتد سينتهي في صيف عام 2022 مما يحق له الانتقال لأي فريق يريده في صيف العام القادم، كصفقة انتقال حر.

ويأتي خوف اليونايتد من رحيل بوجبا بالمجان في صيف 2022، وعدم الاستفادة من بيعه ماليًّا كما حدث في عام 2012، حيث رحل بوجبا عن اليونايتد إلى يوفنتوس وعاد بعدها بـ4 سنوات وبالتحديد في 2016 إلى اليونايتد بعد أن تألق مع اليوفي.

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