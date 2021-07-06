ماريغا يوجه رسالة لجماهير الهلال

المواطن - مروة نبيل

ظهر المهاجم المالي موسى ماريغا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء.

ماريغا يشكر الجماهير:

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمهاجم المالي ماريغا وهو يوجه رسالة إلى الجماهير، وقال: “السلام عليكم جمهور الهلال.. سعيد بدعمكم لي، هيا بنا”.

وكان الهلال قد أعلن عن إنهاء التعاقد مع ماريغا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي لمدة 3 سنوات، ليكون سابع الأجانب في الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يستعد للموسم الجديد:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا خارجيًّا في النمسا يوم 12 من شهر يوليو المقبل، حيث سيُقام المعسكر الإعدادي هناك حتى الثاني من شهر أغسطس، وسيلعب خلاله 5 مباريات ودية.

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