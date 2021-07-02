ما قصة الولد والبنت في تمثال الأميرة ديانا ؟

المواطن- متابعة

جمع حفل إزاحة الستار عن تمثال الأميرة ديانا الراحلة، بين ابنيها هاري وويليام، وكانت فرصة لهما لتنحية خلافتهما جانبًا والحضور معًا؛ لإحياء الذكرى الستين لميلاد أمهما صاحبة لقب أميرة القلوب.

ونصب التمثال الذي نحت تكريمًا للأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997، في حديقة قصر كينزنغتون وسط لندن، حيث بيتها السابق.

ورغم أن الحفل كان معروف سلفًا إلا أن التشويق بدأ بعد إزاحة الستار عن التمثال، إذ تساءل كثيرون عن تمثالي الولد والبنت اللذين نحتا بجانب الأميرة ديانا، حيث أنها لم تجنب سوى ولدين ذكرين: هاري ووليام، وتساءل آخرون لماذا لم يتم تصوير الأميرين عندما كانا صغيرين.

ولم يذكر قصر كنسينغتون في بريطانيا أسماء الطفلين، كما أنهما لا يحملان ملامح خاصة تدل على أحد بعينه.

فكرة تضمين الولد والبنت في تمثال الأميرة ديانا

وكانت الفكرة من تضمين تمثالين صغيرين إلى جانب تمثال الأميرة ديانا هي التأكيد على قدرة أميرة القلوب على التواصل مع الناس وخاصة الأطفال والشباب، وكذلك للدلالة على مساعيها لدعم المنظمات الخيرية ولا سيما تلك التي تركز على الأطفال.

ذكرى ميلاد ديانا

وشهد أمس ذكرى ميلاد أميرة ويلز الـ60 حيث ولدت يوم 1 يوليو 1961، وقد توفيت بعد تعرضها لحادث سير قوي تدور حوله الألغاز ونظريات المؤامرة بشأن تدخل العائلة المالكة البريطانية في قتلها، وكان معها في الحادث رجل الأعمال المصري الأصل دودي الفايد.

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