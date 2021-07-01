مباراتان غدًا في ربع نهائي يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الجمعة مباريات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” بمواجهتين.

توقيت مباراتي ربع نهائي يورو 2020 غدًا

وستكون المباراة الأولى غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة بين منتخبي سويسرا وإسبانيا حيث تُقام على ملعب جازبروم آرينا في روسيا.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين منتخبي بلجيكا وإيطاليا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب أليانز آرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وسيواجه الفائز من مباراة سويسرا وإسبانيا، الفائز من مباراة بلجيكا وإيطاليا في دور نصف النهائي لـ يورو 2020 يوم السادس من يوليو المقبل.

سويسرا حققت المفاجأة الكبرى

وكان المنتخب السويسري فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء المنتخب الفرنسي الذي كان مرشحًا للبطولة من دور الـ16، بينما تأهل منتخب إسبانيا على حساب منتخب كرواتيا.

كذلك تأهل منتخب بلجيكا بعد الفوز على منتخب البرتغال حامل لقب يورو 2016، بينما تأهل المنتخب الإيطالي بعد إقصاء النمسا بثنائية لهدف.

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