متحدث الداخلية : التحصين شرط دخول المنشآت واستخدام النقل العام قريبًا

المواطن - الرياض

جدد المتحدث الأمني العقيد طلال الشلهوب التأكيد على قرب اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول كافة الأنشطة والمنشآت واستعمال وسائل النقل العام ابتداء من يوم الأحد 22 ذو الحجة الموافق 1 أغسطس 2021.

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة.#واس_عام pic.twitter.com/vx5XUQ6TuG — واس العام (@SPAregions) July 4, 2021

وجدد المتحدث الأمني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة الاحتياطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تطبيق اشتراطات التحصين

يذكر أن قرار التحصين يتعلق بالآتي: دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وكذلك استخدام وسائل النقل العامة.

مخالفة الإجراءات الاحترازية

من جهة أخرى أعلنت وزارة الداخلية أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” بلغت (20213) مخالفة، وذلك للمدة من 17 / 11 / 1442هـ حتى 23 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6524)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2952)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2372)، ومنطقة القصيم بـ(1895)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1855)، ومنطقة الجوف بـ(1335)، ومنطقة تبوك بـ(714)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(647)، ومنطقة حائل بـ(638)، ومنطقة عسير بـ(359)، ومنطقة الباحة بـ(339)، ومنطقة جازان بـ(409)، ومنطقة نجران بـ(174).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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