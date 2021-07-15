متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص؟

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص.

4 أيام للقطاع الخاص:

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية على موقع تويتر: إن العامل يستحق إجازة عيد الأضحى مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.

وتابع أنه للمزيد من التفاصيل حول (الإجازات) يمكن زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، هنا.

مواعيد إجازة عيد الأضحى:

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442هـ – 2021م.

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.

وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442هـ الموافق 26 / 07 / 2021م.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة