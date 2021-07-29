محمد الشناوي يدخل التاريخ

المواطن - محمد سمعه

يدين المصريون بالفضل للحارس محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد أن كان له دور كبير في تأهل منتخب مصر لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

محمد الشناوي أضاء شعلة منتخب مصر أولمبيًا للتأهل

ونجح حارس الأهلي المصري صاحب الـ32 عامًا في إنارة شعلة منتخب مصر الأولمبي في الملعب وقيادة نجوم الفراعنة الشباب لمواجهة البرازيل في دور الثمانية في الأولمبياد، بعد تألقه اللافت في مباراة أستراليا التي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدفين دون رد.

ودخل الشناوي التاريخ كونه شارك في كل البطولات الكبرى سواء مع المنتخب المصري أو مع الأهلي حيث لعب في كأس العالم للمنتخبات ولعب في مونديال الأندية وكأس أمم إفريقيا بالإضافة إلى المشاركة في الأولمبياد.

الشناوي يتفوق على نادر السيد وأحمد الشناوي

كذلك خاض الحارس الثلاثيني 3 مباريات في أولمبياد طوكيو بواقع 270 دقيقة تلقى فيهم فقط هدفًا وحيدًا وخرج من مباراتين بشباك خالية متفوقًا على الحارس المصري نادر السيد الذي لم ينجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات في أولمبياد 1992 في برشلونة بإسبانيا، وكذلك تفوق على الحارس أحمد الشناوي الذي لم يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات في أولمبياد لندن عام 2012.

وكان المدرب شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي فضّل استدعاء محمد الشناوي والمدافعين أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش كلاعبين فوق سن الـ23 لمساعدة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

ترتيب مجموعة مصر أولمبيًا

وجاء ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو بعد نهاية دور المجموعات باحتلال إسبانيا المركز الأول برصيد 5 نقاط ثم مصر برصيد 4 بالمركز الثاني وبفارق الأهداف عن منتخب الأرجنتين صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم منتخب أستراليا رابعًا برصيد 3 نقاط.

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